«Отключите ей интернет»: поклонники пожаловались на провокационный ролик Бузовой

Москва, 14 июня. Звезда скандального реалити-шоу «Дом-2», певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками в Instagram провокационным видео.

На опубликованных кадрах 35-летняя Бузова облизывает свое отражение в зеркале. При этом оператор взял ее лицо крупным планом. Судя по всему, это анонс очередного проекта светской львицы.

«Как думаете, к какому событию я готовлюсь?» — спросила она.

Публикация всего за 11 часов набрала 2,5 млн просмотров и тысячи комментариев. Поклонники разделились на два лагеря: одни назвали ролик «горячим», другие решили, что такую «пошлость» не стоит показывать в Сети.

«Кто-нибудь, отключите ей уже интернет!»; «Я бы сейчас написала гадости, но воспитание не позволяет»; «Тетя, ну что ты творишь?»; «Готовится к съемкам фильма для взрослых», — пожаловались пользователи.

В последнее время имя Ольги Бузовой не сходит со страниц желтых газет. Она появилась на сцене МХАТа в образе певицы кабаре Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин», чем разозлила россиян. В Сети разгорелись жаркие споры о том, почему непрофессиональная артистка играет в одном из ведущих столичных театров.