Москва, 14 июня. Украина готова к новым судебным спорам с «Газпромом» в случае отказа компании от продолжения транзита. Речь идет о претензиях на общую сумму почти в 20 млрд долларов.

Как уточняет РИА Новости, размер возможного иска «Нафтогаза» составит 7,2 млрд долларов. При этом украинская компания может вернуться к отозванным ранее претензиям на сумму 12,2 млрд долларов.

Обозреватель Валерий Михайлов считает, что таким образом власти Украины пытаются «скормить» гражданам хоть какую-то «перемогу» на фоне «зрад» с ростом энергетических тарифов и проигранной войной против «Северного потока — 2». По словам эксперта, исключать перспективы новых споров не стоит. Он напомнил, что в прошлый раз «Нафтогаз» выиграл суд против «Газпрома», несмотря на заведомо проигрышную позицию.

Украинский политолог Руслан Бортник ранее заявил, что Киев должен получить часть акций от «Северного потока — 2», чтобы компенсировать выпадающую прибыли от транзита. Он также призвал власти к смягчению риторики в переговорах с Россией для подписания надежного и долгосрочного контракта на транспортировку газа.