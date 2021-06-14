Новость о произошедшем с Эриксеном довела Моуринью до слез

Рим, 14 июня. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью назвал счастьем, что игрок сборной Дании Кристиан Эриксен остался жив.

Он заявил, что не может сдержать слез и перестать думать о произошедшем с Эриксеном. По его словам, этот случай показал, что есть некоторые вещи, которые гораздо важнее футбола. Игроки проявили любовь, солидарность и командный дух, добавил Моуринью.

«Я молился за Кристиана, много плакал, и миллионы людей по всему миру делали то же самое», — поделился он в интервью TalkSport.

В Копенгагене 12 июня состоялся матч Дания — Финляндия. В конце первого тайма Кристиан Эриксен упал на газон и потерял сознание. Прибывшие медики установили, что у футболиста остановилось сердце. Благодаря слаженным действиям врачей его смогли реанимировать, после чего датчанина отправили в больницу.

В связи с инцидентом матч был остановлен на несколько часов, а после возобновления игры футболисты Финляндии забили единственный гол. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу финнов. Позже Эриксен вышел на связь и заявил, что чувствует себя лучше, сообщает RT.