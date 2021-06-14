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Новость о произошедшем с Эриксеном довела Моуринью до слез

Спорт
Новость о произошедшем с Эриксеном довела Моуринью до слез
wikipedia.org  /  Aleksandr Osipov / CC BY-SA 2.0

Рим, 14 июня. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью назвал счастьем, что игрок сборной Дании Кристиан Эриксен остался жив.

Он заявил, что не может сдержать слез и перестать думать о произошедшем с Эриксеном. По его словам, этот случай показал, что есть некоторые вещи, которые гораздо важнее футбола. Игроки проявили любовь, солидарность и командный дух, добавил Моуринью.

«Я молился за Кристиана, много плакал, и миллионы людей по всему миру делали то же самое», — поделился он в интервью TalkSport.

В Копенгагене 12 июня состоялся матч Дания — Финляндия. В конце первого тайма Кристиан Эриксен упал на газон и потерял сознание. Прибывшие медики установили, что у футболиста остановилось сердце. Благодаря слаженным действиям врачей его смогли реанимировать, после чего датчанина отправили в больницу.

В связи с инцидентом матч был остановлен на несколько часов, а после возобновления игры футболисты Финляндии забили единственный гол. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу финнов. Позже Эриксен вышел на связь и заявил, что чувствует себя лучше, сообщает RT.

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