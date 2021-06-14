Сейсмологи зафиксировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,1

Южно-Сахалинск, 14 июня. Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в северной части острова. Сейсмическую активность зарегистрировали на глубине 10 км в Охотском море.

Согласно данным портала eqalert.ru, землетрясение зафиксировали в 54.99 км от села Восточное и в 59.37 км от Охи. По словам местных жителей, слабые толчки чувствовались около полудня. Разрушений в результате происшествия нет.

Ранее в Беловском районе Кемеровской области из-за взрывных работ в угольной шахте зафиксировали подземные толчки. Их магнитуда составила 2.1 балла. Согласно отчету геофизической службы, причиной происшествия мог стать взрыв в угольном карьере, сообщала A42.RU.