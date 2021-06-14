Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 11:15
11:14
Армия
В Калининградской области пройдут военные учения с комплексами «Искандер-М»
11:14
Спорт
Глава FIBA Ньянг временно оставил свой пост из-за скандала в сборной Мали
11:14
Экономика
Стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку в 73 доллара за баррель
11:14
Шоу-бизнес
Певица Слава объяснила, почему отказалась от участия в «Битве экстрасенсов»
11:12
Происшествия
Свидетель рассказал, что могло произойти с пропавшими детьми на Кубани
11:12
Спорт
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Джейсон Браун совершил каминг-аут
11:11
Экономика
Рост предложения обездвижил цены на аренду жилья в Москве
11:10
Общество
Коронавирус в РФ выявили еще у 13 721 человека
11:08
Происшествия
Минский суд отклонил жалобу россиянки Сапеги на задержание
11:03
Общество
Приехавший в Калининград немец заявил о желании остаться жить в России
Все новости

Сейсмологи зафиксировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,1

Происшествия
Сейсмологи зафиксировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,1
wikipedia.org  /  Lupus-sapiens / CC0

Южно-Сахалинск, 14 июня. Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в северной части острова. Сейсмическую активность зарегистрировали на глубине 10 км в Охотском море.

Согласно данным портала eqalert.ru, землетрясение зафиксировали в 54.99 км от села Восточное и в 59.37 км от Охи. По словам местных жителей, слабые толчки чувствовались около полудня. Разрушений в результате происшествия нет.

Ранее в Беловском районе Кемеровской области из-за взрывных работ в угольной шахте зафиксировали подземные толчки. Их магнитуда составила 2.1 балла. Согласно отчету геофизической службы, причиной происшествия мог стать взрыв в угольном карьере, сообщала A42.RU.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сейсмологи зафиксировали на Сахалине землетрясение магнитудой 4,1
землетрясение сахалин толчки охотское море сейсмологи
Комментировать
Эксклюзив
Жители нескольких улиц Саратова проведут целый день без воды
Жители нескольких улиц Саратова проведут целый день без воды
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 122693 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 83608 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 71578 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 64912 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 42657 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Рейтинг@Mail.ru