Брюссель, 14 июня. Отношения между Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Россией продолжают ухудшаться. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Несмотря на противоречия, диалог с Москвой продолжится. Готовность к развитию взаимодействия не констатирует слабость Альянса, даже, наоборот, доказывает неподдельную силу организации, которая может справиться с работой в эпоху глобальной конкуренции.

Руководство НАТО планирует провести переговоры с американским лидером Джозефом Байденом на фоне предстоящего саммита с президентом России Владимиром Путиным. Столтенберг отметил, что он с коллегами всецело поддерживает встречу глав государств в Женеве.

Саммит лидеров носит прорывной характер, схожий тому, который произошел на фоне советско-американских переговоров в 1985 году. Об этом ранее заявил бывший руководитель протокола Кремля Владимир Шевченко.