В Пакистане собака и две кошки просидели в колодце 10 месяцев

Исламабад, 14 июня. Собака и две кошки упали в заброшенный колодец в пакистанском городе Карачи. Животных освободили после десяти месяцев заточения.

Все это время четвероногих кормил местный житель. Прибывшие на место спасатели опустили на дно колодца бамбуковую палку с прикрепленной камерой, чтобы осмотреть пленников. Глубина колодца составляла 24,4 метра. При помощи крана животных освободили. Ни собака, ни кошки во время спасательной операции не пострадали, отмечают в Департаменте здравоохранения провинции Синд.

Сейчас животные находятся в безопасности, они переданы ветеринарам для дальнейшей оценки состояния здоровья.

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