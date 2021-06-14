Столтенберг рассказал о планах НАТО на Афганистан после вывода войск

Брюссель, 14 июня. Североатлантический альянс намерен продолжать проводить тренировки для афганских военных после вывода войск с территории Афганистана.

Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС. Он также указал, что Альянс будет развивать транспортную инфраструктуру страны.

Ранее центральное командование ВС США сообщало, что больше половины американских военнослужащих покинули территорию Афганистана. Согласно озвученным данным, с момента принятия решения о выводе войск из региона было совершено более 300 рейсов транспортных самолетов.