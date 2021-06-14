Артем Дзюба подарил капитанскую повязку семилетней болельщице

Санкт-Петербург, 14 июня. Нападающий сборной России Артем Дзюба передал свою капитанскую повязку семилетней петербурженке. Она оказалась самой юной болельщицей на матче Россия — Бельгия.

В официальном Twitter-аккаунте Евро-2020 в Санкт-Петербурге появилось видео, на котором Артем Дзюба подписывает капитанскую повязку самой юной болельщице. Памятный сувенир был вручен после первого матча группового этапа Евро-2020 с Бельгией.

«Мы постараемся тебя радовать. Удачи!» — сказал форвард сборной России маленькой зрительнице.

Позже девочка с капитанской повязкой на руке сфотографировалась на фоне стадиона «Газпром Арена». Юная болельщица была счастлива и после мачта громко скандировала: «Вперед, Россия!».

Акция проводится в рамках программы UEFA Foundation, запущенной Российским футбольным союзом совместно с оргкомитетом УЕФА. Цель программы — поддержать детей с особенностями развития, а также ребят из соцучреждений и многодетных семей. На четыре матча сборной России на Евро-2020 в рамках этой акции было выделено по 160 билетов.

Капитан российской команды Артем Дзюба попал в топ-100 игроков, за которым стоит следить на чемпионате Европы. Как сообщает сайт 360tv.ru, футболиста поставили на 96-е место за «силу быка».