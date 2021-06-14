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Политолог Ищенко объяснил, почему украинская армия не способна противостоять ВС РФ

Армия
Политолог Ищенко объяснил, почему украинская армия не способна противостоять ВС РФ
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Москва, 14 июня. Армия может иметь устаревшее вооружение, но она должна быть сбалансирована и более-менее правильно управляться, чего нельзя увидеть в Вооруженных силах Украины.

С таким заявлением выступил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в комментарии изданию «Украина.ру». Он подчеркнул, что на сегодняшний день украинская армия не обладает необходимыми качествами для того, чтобы оказать какое-то противодействие ВС РФ в случае гипотетического вооруженного конфликта.

Отмечается, что согласно рейтингу аналитического ресурса Global Firepower, армия Украины вошла в список сильнейших армий мира, и из 138 участников заняла 27-е место. При этом Вооруженные сил РФ входят в пятерку сильнейших.

«Я не знаю, может ли она еще доставить неприятности молдавской армии, потому что молдавской армии нет в природе, но российской — не в состоянии. Думаю, что румынской и польской тоже не в состоянии», — отметил Ищенко.

Ранее сообщалось, что задолженность Министерства обороны Украины перед военнослужащими за период с 1 января по 15 мая 2021 года выросла почти в три раза. При этом президент страны Владимир Зеленский решил учредить институт национального сопротивления, согласно которому к обороне будет привлекаться все население, а не только регулярная армия, передает RT.

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