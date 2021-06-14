Астрономы обнаружили в центре Млечного пути периодически тускнеющую звезду

Эдинбург, 14 июня. Крупная звезда в центре Млечного пути периодически тускнеет на 97% по непонятным причинам. Космический объект обнаружили ученые из Эдинбургского университета.

Исследователи изучали снимки с телескопа VISTA с помощью специального алгоритма. Устройство работает в инфракрасном и оптическом диапазонах и может замечать объекты, которые находятся в космической пыли. Алгоритм помогает отслеживать небесные тела, яркость которых резко падает.

Объект VVV-WIT-08 расположен на стыке созвездий Скорпиона и Стрельца. Яркость этой звезды периодически падает на 97%, после чего возвращается к прежним значениям. Причина такого явления пока неизвестна, пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Самый мощный звездопад Лириды наблюдали весной жители Новосибирска. В августе россияне смогут увидеть такое астрономическое явление, как метеорный поток Персеиды. Для этого рекомендуется выбрать открытое пространство подальше от фонарей где-нибудь за городом, пишет «Петербургский дневник».