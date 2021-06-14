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ЦБ РФ разрабатывает маркировку компаний из «черного списка»

Экономика
ЦБ РФ разрабатывает маркировку компаний из «черного списка»
Федеральное агентство политических новостей  /  Герман Парло

Москва, 14 июня. Центробанк РФ готовит маркировку участников финансового рынка, в работе которых были выявлены признаки нелегальной деятельности.

Заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова рассказала, что через несколько месяцев должно стать понятно, как такая маркировка будет выглядеть. Как она уточнила в беседе с «Российской газетой», речь идет об организациях, попавших в «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», который получил название «черный список» ЦБ.

Регулятор уже внес в «черный список» около 1800 компаний, которые имеют признаки нелегальной деятельности. ЦБ принял решение включать такие компании в перечень без решения суда.

Банк России ранее разработал стратегию «озеленения» российской экономики. Она будет работать по принципу ESG (окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление).

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финансы центробанк рф черный список
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