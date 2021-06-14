Екатерина Стриженова тепло поблагодарила зятя за внука

Москва, 14 июня. Известная телеведущая Екатерина Стриженова поздравила своего зятя, финансиста Петра Грищенко, с днем рождения. Звезда экрана поблагодарила мужа дочери за внука.

Стриженова опубликовала теплое поздравление для зятя на своей странице в Instagram. Она отметила, что Грищенко, которому исполнилось 34 года, является частью их большой семьи.

«Люблю, уважаю и благодарю за внука! Теща», — написала телеведущая.

Знаменитость выложила небольшое видео, на которое попали ее близкие. На кадрах можно увидеть саму Стриженову с мужем, обеих дочерей звездных супругов, а также зятя и внука. Подписчики оставили множество комплиментов семье телеведущей. Поклонники также обратили внимание, что ее зять похож на супруга Стриженовой.

«Классная, дружная семья! Здоровья и любви вам!»; «Наверное, дочка выбирала мужа, похожего на папу»; «Зять на тестя похож», — написали комментаторы.

Екатерина Стриженова считает, что на самом деле у нее не две, а три дочери. Телеведущая является крестной матерью девушки по имени Елизавета. Знаменитость показывала свою крестную дочь поклонникам.