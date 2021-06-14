Вашингтонский суд отказался снять санкции с российского бизнесмена Дерипаски

Вашингтон, 14 июня. Суд в Вашингтоне отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаска к Министерству финансов США о снятии санкций. Соответствующий документ появился в электронной базе инстанции.

Решение принял судья по округу Колумбия Амита Мехта. Согласно материалом, Дерипаска считает включение его в санкционный список произвольным решением американского ведомства. В документе сказано, что судья отклонил иск россиянина. Решение можно обжаловать в вышестоящей судебной инстанции.

Ранее стало известно, что в силу вступил запрет американским финансовым организациям покупать новые российские рублевые гособлигации. Решение о введении ограничительных мер было объявлено в апреле.

Национальная служба новостей сообщала, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о готовности США ввести новые санкции против России, несмотря на российско-американский саммит.