Управляющую омским рестораном облили зеленкой из-за невыплаченной зарплаты

Омск, 14 июня. Омич ворвался в одно из заведений по улице Комарова с требованием вернуть невыплаченные деньги его супруге. В ходе конфликта мужчина плеснул зеленкой в лицо управляющей.

В результате инцидента пострадала 46-летняя женщина. Она получила повреждения роговицы глаза. Сейчас омичка проходит лечение в медицинском учреждении, сообщили в УМВД России по Омской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также в полиции рассмотрят факт повреждения имущества заведения общественного питания.

За три недели в Подмосковье возбудили 8 уголовных дел из‑за невыплат зарплаты, сообщало РИАМО.