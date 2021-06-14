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Маневр водителя иномарки привел к образованию пробки в Новосибирске

Происшествия
Маневр водителя иномарки привел к образованию пробки в Новосибирске
pixabay.com/PD

Новосибирск, 14 июня. Автомобилисты были вынуждены простаивать в пробке из-за аварии на улице Старое Шоссе. Сотрудники ГИБДД установили причину ДТП.

По данным автоинспекции, водитель Honda Vezel совершал разворот, не убедившись в безопасности маневра. В иномарку врезался автомобиль Mercedes. ехавший в попутном направлении по крайней левой полосе.

В аварии пострадал водитель немецкого седана. Автомобилисту диагностировали сотрясение мозга и перелом.

Ночью в Приморском крае произошла смертельная авария. Водитель грузовика при перестроении проигнорировал ехавшую в попутном направлении легковую машину. Пассажир второго автомобиля скончался после столкновения, сообщало Deita.

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ГИБДД авария перелом
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