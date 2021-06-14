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Минский суд начал рассмотрение жалобы россиянки Сапеги

Происшествия
Минский суд начал рассмотрение жалобы россиянки Сапеги
Prt Scr youtube.com  /  The Telegraph

Минск, 14 июня. Закрытое заседание проходит в Минске. Суд рассмотрит жалобу на задержание гражданки России правоохранителями Республики Беларусь.

Защита девушки обратилась к правоохранительной системе Белоруссии, чтобы обжаловать задержание после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. София Сапега находится под арестом, белорусские власти не разглашают подробности уголовного дела, к расследованию которого она причастна.

Совместно с россиянкой арестовали Романа Протосевича, автора запрещенного в республике Telegram-канала Nexta. Сапега 28 мая также обращалась к суду с аналогичным намерением обжаловать задержание, тогда апелляцию отклонили.

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