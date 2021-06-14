В Токио начался суд над американцами по делу о побеге экс-главы Nissan

Токио, 14 июня. Японский суд проводит первое слушание по делу двух граждан США, обвиняемых в организации побега из страны бывшего руководителя автоконцерна Карлоса Гона.

Следствие считает, что в конце 2019 года бывший спецназовец США и его молодой сын по просьбе жены Гона помогли ему сбежать из-под домашнего ареста. При помощи американцев Гон покинул Японию и перебрался через Турцию в Ливан, где продолжает находиться в настоящее время.

При этом в Токио нет отметок о пересечении Гоном границы, это является прямым нарушением закона. Ливан заявляет, что граница их государства была пересечена Карлосом Гоном на законных основаниях, и отказывается выдать подследственного Японии.

Бывший глава автоконцерна Карлос Гон обвиняется в сокрытии доходов от декларирования. По версии следствия, он не подал данные о сумме около 86 млн долларов.

Японская полиция задержала ученого, который предположительно «слил» российской стороне секретный космоплан США, передает Deita.