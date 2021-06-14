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Россия может «обесточить» Прибалтику через энергосистему Калининградской области

Экономика
Россия может «обесточить» Прибалтику через энергосистему Калининградской области
pxhere.com

Москва, 14 июня. После распада СССР РФ столкнулась с вопросом энергообеспечения Калининградской области. В 2001 году со странами Прибалтики было заключено соглашение о едином электрическом кольце.

Однако в 2017 году Прибалтийские страны заговорили о выходе из электрического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) к 2025 году. Москву это решение не устроило, поэтому было принято решение о тотальной реконструкции энергосистемы Калининградской области, которая уже находится на финальной стадии. В регионе были возведены несколько новых ТЭС. Среди них — Прегольская ТЭС мощностью 440 МВТ, Маяковская ТЭС, Талахановская ТЭС мощностью по 156 МВт, а также Приморская ТЭС мощностью 195 МВт.

Когда реконструкция электросетей в области полностью закончится, выйти из соглашения об Электрическом кольце с Прибалтийскими странами смогут Россия и Белоруссия. При этом страны Прибалтики так и не обеспечили себя энергетическими мощностями, чтобы быть независимыми от РФ и других государств. Таким образом они останутся без доступного электричества. Прибалтика сможет закупать ресурс у Швеции, Финляндии и Польши, что обернется ростом цен. Оптовая цена на электричество из Скандинавии примерно в два раза выше, чем в России.

Электроэнергия стала одним из лидеров по подорожанию на Украине. В годовом исчислении показатель прибавил 36,6%. Наиболее существенный рост у тарифов на природный газ — на 161%.

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