Лихач устроил смертельное ДТП на Кубани

Краснодар, 14 июня. Правоохранители начали проверку по факту смертельной аварии, произошедшей на трассе Краснодар — Кропоткин. Движение на участке дороги частично ограничено.

По данным источника ФАН, 20-летний водитель на Lada Priora ехал с огромным превышением скорости. Он врезался в иномарку, которую откинуло на встречную полосу. Водитель второго авто погиб на месте. В третьей машине пострадали водитель и четыре пассажира, включая двух детей трех и 13 лет.

О характере травм молодого «гонщика» пока информация не поступала.