Иностранным студентам станет проще оформить вид на жительство в России

Москва, 14 июня. Обучающимся в российских вузах студентам из-за рубежа будет легче получить разрешение на временное проживание в РФ и оформить в стране вид на жительство, сообщили в кабмине.

Соответствующий законопроект получил одобрение на заседании правительства 10 июня и уже в ближайшее время будет направлен в Госдуму.

«Речь идет об иностранных гражданах, которые учатся в российских государственных вузах или занимаются научной деятельностью», — уточняется на сайте кабмина.

Разрешение на временное проживание будет оформляться сразу на весь период обучения, а не на три года, как прежде. В течение трех лет после завершения учебной программы иностранцы смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство.

Предполагается, что изменения помогут избавить студентов и вузы от необходимости тратить время на оформление лишних документов.