СМИ: новый саммит НАТО призван «отремонтировать» Альянс после Трампа

Брюссель, 14 июня. Очередной саммит НАТО с участием президента США Джо Байдена позволит «отремонтировать» Альянс после деятельности Трампа. Об этом заявил дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, саммит направлен на восстановление взаимопонимания в евроатлантическом пространстве, которое якобы было нарушено администрацией Дональда Трампа, передает ТАСС.

«Он позволит отремонтировать Альянс и доверие его участников друг к другу, которое вновь возросло после прихода в Белый дом администрации демократов Байдена. Эту встречу невозможно рассматривать в отрыве от саммита G7 в Великобритании и саммита ЕС-США в Брюсселе, где решается тот же ключевой вопрос», — пояснил источник.

Саммит лидеров стран НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе. Ожидается, что в ходе встречи будет утверждена новая стратегия Альянса. Кроме того, участники обсудят Россию, Китай, а также борьбу с изменением климата и потенциальные угрозы для НАТО на ближайшее десятилетие.