Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 11:13
11:12
Происшествия
Свидетель рассказал, что могло произойти с пропавшими детьми на Кубани
11:12
Спорт
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Джейсон Браун совершил каминг-аут
11:11
Экономика
Рост предложения обездвижил цены на аренду жилья в Москве
11:10
Спорт
Глава FIBA Ньянг временно оставил свой пост из-за скандала в сборной Мали
11:10
Общество
Коронавирус в РФ выявили еще у 13 721 человека
11:08
Происшествия
Минский суд отклонил жалобу россиянки Сапеги на задержание
11:03
Общество
Приехавший в Калининград немец заявил о желании остаться жить в России
11:03
Спорт
Боец Александр Емельяненко назвал четырех фаворитов Евро-2020
11:02
Общество
Фантаст из Чечни в третий раз будет добиваться признания его соавтором «Аватара»
11:02
Армия
В Белом доме заявили о новых стратегиях НАТО для противодействия «российской угрозе»
Все новости

СМИ: новый саммит НАТО призван «отремонтировать» Альянс после Трампа

Армия
СМИ: новый саммит НАТО призван «отремонтировать» Альянс после Трампа
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Брюссель, 14 июня. Очередной саммит НАТО с участием президента США Джо Байдена позволит «отремонтировать» Альянс после деятельности Трампа. Об этом заявил дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, саммит направлен на восстановление взаимопонимания в евроатлантическом пространстве, которое якобы было нарушено администрацией Дональда Трампа, передает ТАСС.

«Он позволит отремонтировать Альянс и доверие его участников друг к другу, которое вновь возросло после прихода в Белый дом администрации демократов Байдена. Эту встречу невозможно рассматривать в отрыве от саммита G7 в Великобритании и саммита ЕС-США в Брюсселе, где решается тот же ключевой вопрос», — пояснил источник.

Саммит лидеров стран НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе. Ожидается, что в ходе встречи будет утверждена новая стратегия Альянса. Кроме того, участники обсудят Россию, Китай, а также борьбу с изменением климата и потенциальные угрозы для НАТО на ближайшее десятилетие.

Вернуться назад

Все новости / Армия / СМИ: новый саммит НАТО призван «отремонтировать» Альянс после Трампа
сша трамп нато байден саммит
Комментировать
Эксклюзив
Свидетель рассказал, что могло произойти с пропавшими детьми на Кубани
Свидетель рассказал, что могло произойти с пропавшими детьми на Кубани
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 122693 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 83608 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 71578 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 64912 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 42657 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Рейтинг@Mail.ru