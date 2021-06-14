Спасатели вывели из леса под Горячим Ключом заблудившихся грибников

Краснодар, 14 июня. Жители Краснодара заблудились в лесу в районе Горячего Ключа. Грибники успели сообщить о своей беде спасателям, однако позже их гаджеты разрядились.

Ждать помощи пришлось около четырех часов. Поиски осложнились тем, что на телефонах грибников отсутствовало определение геолокации, и из-за выключившихся телефонов с ними невозможно было выйти на связь. Спустя некоторое время спасатели вывели заблудившихся краснодарцев в районе Золотой горы.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам, направляющимся в лес, о необходимости брать с собой автономное зарядное устройство и иметь приложение для отслеживания местоположения.

Сотрудник вневедомственной охраны города Москвы нашел потерявшегося в лесу 11-летнего мальчика. Родители отправили ребенка к родственникам в соседнюю область.