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Спасатели вывели из леса под Горячим Ключом заблудившихся грибников

Общество
Спасатели вывели из леса под Горячим Ключом заблудившихся грибников
westrussia.org  /  Пресс-служба Калининградского областного историко-художественного музея

Краснодар, 14 июня. Жители Краснодара заблудились в лесу в районе Горячего Ключа. Грибники успели сообщить о своей беде спасателям, однако позже их гаджеты разрядились.

Ждать помощи пришлось около четырех часов. Поиски осложнились тем, что на телефонах грибников отсутствовало определение геолокации, и из-за выключившихся телефонов с ними невозможно было выйти на связь. Спустя некоторое время спасатели вывели заблудившихся краснодарцев в районе Золотой горы.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам, направляющимся в лес, о необходимости брать с собой автономное зарядное устройство и иметь приложение для отслеживания местоположения.

Сотрудник вневедомственной охраны города Москвы нашел потерявшегося в лесу 11-летнего мальчика. Родители отправили ребенка к родственникам в соседнюю область.

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краснодарский край грибники хорошие новости россии спасатели МЧС
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