Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 11:13
11:12
Происшествия
Свидетель рассказал, что могло произойти с пропавшими детьми на Кубани
11:12
Спорт
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Джейсон Браун совершил каминг-аут
11:11
Экономика
Рост предложения обездвижил цены на аренду жилья в Москве
11:10
Спорт
Глава FIBA Ньянг временно оставил свой пост из-за скандала в сборной Мали
11:10
Общество
Коронавирус в РФ выявили еще у 13 721 человека
11:08
Происшествия
Минский суд отклонил жалобу россиянки Сапеги на задержание
11:03
Общество
Приехавший в Калининград немец заявил о желании остаться жить в России
11:03
Спорт
Боец Александр Емельяненко назвал четырех фаворитов Евро-2020
11:02
Общество
Фантаст из Чечни в третий раз будет добиваться признания его соавтором «Аватара»
11:02
Армия
В Белом доме заявили о новых стратегиях НАТО для противодействия «российской угрозе»
Все новости

Политолог Журавлева назвала условия для колоссального прорыва в отношениях России и США

Политика
Политолог Журавлева назвала условия для колоссального прорыва в отношениях России и США
pexels.com

Москва, 14 июня. Российско-американские отношения держатся на контакте двух лидеров, заявила руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, политолог Виктория Журавлева.

Президент РФ Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Встреча двух лидеров вызывает пристальное внимание всего мира, так как контакты Москвы и Вашингтона находятся не в лучшем виде.

В России особых иллюзий по поводу изменения отношений между странами не питают, но встречу Путина и Байдена все-таки считают важной. У Вашингтона аналогичная позиция.

«Если президенты поймут, что могут разговаривать, то в российско-американские отношения вернутся стержень и предсказуемость», — отметила политолог Журавлева.

Тем более, что позитивные моменты в отношениях между РФ и США существуют. При Байдене за короткий срок согласовали продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Если контакты Москвы и Вашингтона восстановятся и на дипломатическом уровне, это станет прорывом.

«Если начнут взаимодействовать на дипломатическом уровне и выдавать визы — это уже колоссальный прорыв», — уточнила Виктория Журавлева.

Ранее сообщалось, что США посчитали возможным сотрудничество с Россией. Также Джо Байден решил заранее установить границы диалога с Путиным, передавала НСН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Журавлева назвала условия для колоссального прорыва в отношениях России и США
путин сша байден
Комментировать
Эксклюзив
Свидетель рассказал, что могло произойти с пропавшими детьми на Кубани
Свидетель рассказал, что могло произойти с пропавшими детьми на Кубани
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 122693 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 83608 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 71578 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 64912 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 42657 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Рейтинг@Mail.ru