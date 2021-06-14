Политолог Журавлева назвала условия для колоссального прорыва в отношениях России и США

Москва, 14 июня. Российско-американские отношения держатся на контакте двух лидеров, заявила руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, политолог Виктория Журавлева.

Президент РФ Владимир Путин встретится с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. Встреча двух лидеров вызывает пристальное внимание всего мира, так как контакты Москвы и Вашингтона находятся не в лучшем виде.

В России особых иллюзий по поводу изменения отношений между странами не питают, но встречу Путина и Байдена все-таки считают важной. У Вашингтона аналогичная позиция.

«Если президенты поймут, что могут разговаривать, то в российско-американские отношения вернутся стержень и предсказуемость», — отметила политолог Журавлева.

Тем более, что позитивные моменты в отношениях между РФ и США существуют. При Байдене за короткий срок согласовали продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Если контакты Москвы и Вашингтона восстановятся и на дипломатическом уровне, это станет прорывом.

«Если начнут взаимодействовать на дипломатическом уровне и выдавать визы — это уже колоссальный прорыв», — уточнила Виктория Журавлева.

Ранее сообщалось, что США посчитали возможным сотрудничество с Россией. Также Джо Байден решил заранее установить границы диалога с Путиным, передавала НСН.