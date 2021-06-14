Страны Прибалтики добиваются дислокации американских средств ПВО на своей территории

Брюссель, 14 июня. Представители прибалтийских государств намерены укрепить противовоздушную оборону своих стран средствами ПВО американского производства.

Данное пожелание будет выдвинуто на открывающемся в Брюсселе саммите НАТО, сообщает ряд СМИ со ссылкой на официальных представителей Латвии, Литвы и Эстонии. В частности, эстонский министр обороны Калле Лаанет заявил о необходимости обеспечить страны Прибалтики возможностью сдерживать «любые возникающие угрозы».

Основным «угрожающим вызовом для НАТО» на саммите уже названа Россия. Прибалтийские государства собираются укрепить национальные системы ПВО за счет дислокации зенитно-ракетных комплексов американского производства на своей территории.

Ранее сообщалось об успехе испытаний новейшей российской системы ПВО С-500 «Триумф». О твердом намерении властей Турции продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, в том числе при закупках и эксплуатации комплексов ПВО С-400, информировал RT.