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Россия в обозримом будущем может начать делать деньги «из воздуха»

Экономика
Россия в обозримом будущем может начать делать деньги «из воздуха»
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 14 июня. Система торговли углеродными единицами только формируется в России, однако имеет неплохие перспективы, рассказала руководитель направления «Климат и энергетика» ЦСР Ирина Поминова.

Как объяснила специалист, для функционирования этой системы необходимо разработать порядок верификации результатов климатических проектов, а также вести реестр углеродных единиц. Тогда, по словам Поминовой, компании, вкладывающие деньги в климатические проекты, начнут получать прибыль, передает РИА Новости.

Углеродные единицы — подтверждение сокращения выбросов парниковых газов или увеличения их поглощения в результате реализаций климатических проектов, объяснила эксперт. Одна углеродная единица эквивалентна тонне выбросов углекислого газа в атмосферу, уточнила Поминова. Она добавила, что таким образом компании будут буквально «торговать воздухом».

Экономист Александр Лобода ранее рассказал ФАН о потенциале России на международном рынке водорода. Он отметил, что благодаря водородным проектам РФ сможет стать одним из главных представителей «зеленой энергетики».

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Все новости / Экономика / Россия в обозримом будущем может начать делать деньги «из воздуха»
энергетика климат экономика россии углерод поминова
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