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Власти Сахалина очистят побережье Японского моря от нефтепродуктов

Происшествия
Власти Сахалина очистят побережье Японского моря от нефтепродуктов
Невские Новости  /  Олеся Данцевич

Южно-Сахалинск, 14 июня. Меры по очистке берега, загрязненного водорослями в мазуте, начнут принимать в понедельник.

Как сообщает местная администрация, первичная проверка выявила загрязнение берега в районе села Дуэ, скал «Три брата», бывшей нефтебазы и села Половинка.

Покрытые масляным слоем водоросли заметили на берегу местные жители. Обеспокоенные горожане сообщили об этом в надзорное ведомство.

Александровск-Сахалинская городская прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов. На место ЧП выехал заместитель городского прокурора.

До этого специалисты Росприроднадзора зафиксировали масляное пятно в акватории Черного моря около Туапсе.

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нефтепродукты загрязнение разлив
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