Геймерам показали новый трейлер Vampire: the Masquerade — Swansong

Москва, 14 июня. Разработчики показали новый трейлер Vampire: The Masquerade — Swansong. Презентация состоялась на выставке PC Gaming Show.
Ролик продемонстрировал геймплей будущей игры. Сюжет Vampire: The Masquerade — Swansong повествует о трех вампирах из разных кланов объединения Камарилья. Персонажам предстоит раскрыть некий заговор.
Проект представляет собой ролевое приключение в стиле Telltale. Vampire: The Masquerade — Swansong выйдет на ряде популярных площадок: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC.
Накануне любителям компьютерных игр показали свежий кинематографичный трейлер Far Cry 6. Презентацию провели разработчики из компании Ubisoft в рамках выставки Е3.