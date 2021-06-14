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Геймерам показали новый трейлер Vampire: the Masquerade — Swansong

  /   Обновлено: 14 июня 2021 11:06
Технологии
Геймерам показали новый трейлер Vampire: the Masquerade — Swansong
Prt Scr youtube.com  /  PC Gamer

Москва, 14 июня. Разработчики показали новый трейлер Vampire: The Masquerade — Swansong. Презентация состоялась на выставке PC Gaming Show.

Ролик продемонстрировал геймплей будущей игры. Сюжет Vampire: The Masquerade — Swansong повествует о трех вампирах из разных кланов объединения Камарилья. Персонажам предстоит раскрыть некий заговор.

Проект представляет собой ролевое приключение в стиле Telltale. Vampire: The Masquerade — Swansong выйдет на ряде популярных площадок: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Накануне любителям компьютерных игр показали свежий кинематографичный трейлер Far Cry 6. Презентацию провели разработчики из компании Ubisoft в рамках выставки Е3.

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трейлер игра vampire the masquerade swansong
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