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Бастрыкину представят доклад после проверки смерти актрисы Цывиной

Общество
Бастрыкину представят доклад после проверки смерти актрисы Цывиной
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova

Москва, 14 июня. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту смерти актрисы Ирины Цывиной в апреле 2019 года.

СМИ опубликовали открытое письмо дочери Цывиной. Наследница заслуженной артистки РФ сомневается в истинности официальной причины смерти матери. На сайте СК РФ отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям провести проверку и доложить ему о результатах.

Тело Ирины Цывиной было обнаружено ее сыном Евгением в московской квартире. Журналисты сообщали, что артистка умерла из-за патологии сердечно-сосудистой системы. Звезде сериалов «Кадетство» и «Ольга» было всего 55 лет.

За несколько лет до смерти артистки ходили слухи, что она употребляла спиртные напитки. Но Цывина говорила, что у нее нет проблем с алкоголем. Личная жизнь у нее тоже не особо складывалась — она то сходилась, то расходилась с молодым коллегой Денисом Сердюковым. Артист считал, что его любимая женщина предчувствовала свою смерть.

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актриса бастрыкин цывина
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