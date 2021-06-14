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Два пенсионера выпали из окон домов в Челнах за сутки

Происшествия
Два пенсионера выпали из окон домов в Челнах за сутки
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Набережные Челны, 14 июня. За минувшие субботу и воскресенье сразу два пожилых жителя Набережных Челнов совершили падение из окон многоэтажных домов. К сожалению, только одному из них удалось отделаться травмами.

Как стало известно ФАН, первый инцидент произошел поздним вечером 12 июня на территории одного из домов 64-го комплекса. У подъезда прохожие обнаружили тело пожилой женщины с признаками падения с высоты. По прибытии на место происшествия правоохранители установили, что погибшей является 67-летняя местная жительница. 

Два пенсионера выпали из окон домов в Челнах за сутки
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Не прошло и суток, как похожий случай произошел у 49-го комплекса Набережных Челнов. Звонок в дежурно-диспетчерскую службу города поступил в полдень 13 июня. На козырьке подъезда одного из домов прохожий заметил пенсионера, нуждающегося в помощи. В состоянии травматического шока 67-летний мужчина был госпитализирован. У него диагностирован перелом бедренной кости.

Для установления причин трагедий УМВД России по Набережным Челнам была организована проверка.

Ранее ФАН сообщал, что двухлетний ребенок выжил после падения с третьего этажа в Хабаровске. Установлено, что юный горожанин оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса мальчика и сорвалась с креплений. Пострадавший отделался лишь переломом бедра.

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россия пенсионеры татарстан падение набережные челны
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