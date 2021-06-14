Экс-шеф протокола Кремля заявил о зеркальности саммитов с США 1985 и 2021 годов

Москва, 14 июня. Факт встречи главы Белого дома Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина сулит прорыв, аналогичный тому, которым запомнился советско-американский саммит 1985 года.

Такое мнение высказал бывший руководитель протокола президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко. Он в беседе со СМИ указал на общую тональность встреч — тогда отношения между США и Россией тоже достигли критической точки.

«Это две очень зеркальные встречи, если внимательно посмотреть <...> Тоже отношения были о-го-го какие! Может быть, даже и пострашней, чем сейчас», — отметил эксперт.

От саммита в Женеве Путин ждет возобновления личных контактов и восстановления диалога в сферах, которые представляют общий интерес. Для этого необходимо после встречи создать специальные механизмы по конкретным направлениям, передает НСН.

Ранее американский лидер поддержал заявление российского коллеги о низшей точке отношений между государствами. Стороны не питают иллюзий относительно судьбоносных решений в результате встречи, однако надеются, что она сможет стать началом для положительных изменений.