Obsidian Entertainment подтвердила разработку игры The Outer Worlds 2

, 14 июня. Издательство Microsoft и студия-разработчик Obsidian Entertainment представили продолжение игры The Outer Worlds.

События The Outer Worlds 2 развернутся в другой звездной системе с новой командой. В Сети уже появился трейлер новинки. В нем запечатлены инопланетные миры, а также огромный монстр. Главного героя геймерам не показали. В трейлере виден лишь его силуэт. Дата выхода The Outer Worlds 2 пока не сообщается. По предварительным данным, разработчики еще работают как над сюжетом, так и над игровым процессом.

Игра World of Tanks Blitz обновилась в честь юбилея. Геймерам доступна более реалистичная графика, а также новая ветка американских тяжелых танков, пишет «Ридус». К тому же на днях пользователям Сети показали трейлер Avatar: Frontiers of Pandora. Его представила студия Massive Entertainment. Она разработала игру совместно с Lightstorm Entertainment и Disney.