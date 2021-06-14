Режиссер Александр Сокуров отмечает 70-летие

Санкт-Петербург, 14 июня. Знаменитый мэтр авторского кино Александр Сокуров отмечает юбилей — ему исполнилось 70 лет 14 июня. Некоторые его работы повлияли на мастеров мирового кинематографа.

Режиссер родился в деревне Подорвиха Иркутской области, но его семья часто переезжала, поскольку отец Сокурова был военнослужащим. Например, будущий кинематографист пошел в школу в Польше, а завершил этот этап обучения в Туркмении.

Сокуров окончил исторический факультет Горьковского государственного университета, а затем поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии. Именно во время обучения здесь он познакомился со сценаристом Юрием Абрамовым, который затем стал его главным соратником в творчестве.

Первые игровые картины Сокуров снял на «Ленфильме», однако эти ленты долго не допускали к прокату. Показать фильмы зрителям разрешили лишь в конце 1980-х годов, в этот же период работы режиссера успешно представили отечественное кино на международных фестивалях.

Мастер авторского кино известен среди заграничных режиссеров. Например, Стивен Спилберг назвал «Русский ковчег» Сокурова в числе своих любимых фильмов, а Алехандро Гонсалес Иньярриту вдохновился этой лентой на создание «Бердмэна».

Александр Сокуров предлагал отменить прокатные удостоверения в России. По мнению режиссера, авторы фильмов не должны обращаться за разрешением на показ лент в Минкультуры.