Двое забайкальцев представлены к награде за спасение утопающего

Чита, 14 июня. Два жителя села Буринское Калганского района награждены медалями МЧС России за спасение утопающего на реке Аргунь.

Местные жители, Александр С. и Андрей К., увидели тонущего в реке человека летом 2019 года. Мужчины бросились в воду и достали пострадавшего, он находился без сознания. Гражданина привели в чувство и отвели домой. После этого мужчины сообщили о произошедшем фельдшеру.

В торжественной обстановке забайкальцы были награждены медалями МЧС России "За спасение погибающих на водах".

Два шестилетних мальчика едва не утонули в озере в Соловьиной роще. Спасатели вовремя пришли на помощь детям.