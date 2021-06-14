Анджелина Джоли спровоцировала слухи о воссоединении с первым мужем

Нью-Йорк, 14 июня. Голливудская звезда Анджелина Джоли после разгромного суда по опеке над детьми встретилась с первым мужем, британским актером Джонни Ли Миллером.

Анджелину Джоли «поймали» возле дома ее бывшего мужа, актера Джонни Ли Миллера. Звезда приехала в Нью-Йорк вместе с детьми и, судя по всему, решила навестить первого супруга, квартира которого располагается в Бруклине. По словам очевидцев, Джоли захватила с собой бутылку вина, а также возле входа в жилой комплекс отпустила охрану.

В издании PageSix появились соответствующие снимки. Актриса провела в компании Джонни Ли Миллера три часа, а затем поспешила незаметно покинуть его дом. Экс-супруги пока не давали никаких официальных комментариев, однако многие уже заговорили об их возможном воссоединении.

Джоли и Ли Миллер познакомились на съемках фильма «Хакеры» в 1995 году. Через полгода пара поженилась. Звезды устроили оригинальное бракосочетания — вместо колец они «обменялись» каплями крови, уколов пальцы. Отношения актеров, к сожалению, дали трещину уже через год. Позже в одном из интервью Джоли объяснила, что просто не была готова к браку.

Судя по всему, Джоли отправилась к первому мужу за поддержкой. На днях она потерпела поражение на очередном судебном заседании по опеке над детьми. Суд постановил, что Анджелина Джоли и Брэд Питт должны поровну разделить родительские права и обязанности. Это совершенно не устроило звезду «Лары Крофт», которая хочет единолично опекать детей.