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Анджелина Джоли спровоцировала слухи о воссоединении с первым мужем

Шоу-бизнес
Анджелина Джоли спровоцировала слухи о воссоединении с первым мужем
Global Look Press  /  Matteo Nardone

Нью-Йорк, 14 июня. Голливудская звезда Анджелина Джоли после разгромного суда по опеке над детьми встретилась с первым мужем, британским актером Джонни Ли Миллером.

Анджелину Джоли «поймали» возле дома ее бывшего мужа, актера Джонни Ли Миллера. Звезда приехала в Нью-Йорк вместе с детьми и, судя по всему, решила навестить первого супруга, квартира которого располагается в Бруклине. По словам очевидцев, Джоли захватила с собой бутылку вина, а также возле входа в жилой комплекс отпустила охрану.

В издании PageSix появились соответствующие снимки. Актриса провела в компании Джонни Ли Миллера три часа, а затем поспешила незаметно покинуть его дом. Экс-супруги пока не давали никаких официальных комментариев, однако многие уже заговорили об их возможном воссоединении.

Джоли и Ли Миллер познакомились на съемках фильма «Хакеры» в 1995 году. Через полгода пара поженилась. Звезды устроили оригинальное бракосочетания — вместо колец они «обменялись» каплями крови, уколов пальцы. Отношения актеров, к сожалению, дали трещину уже через год. Позже в одном из интервью Джоли объяснила, что просто не была готова к браку.

Судя по всему, Джоли отправилась к первому мужу за поддержкой. На днях она потерпела поражение на очередном судебном заседании по опеке над детьми. Суд постановил, что Анджелина Джоли и Брэд Питт должны поровну разделить родительские права и обязанности. Это совершенно не устроило звезду «Лары Крофт», которая хочет единолично опекать детей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анджелина Джоли спровоцировала слухи о воссоединении с первым мужем
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