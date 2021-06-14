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Square Enix сообщила о работе над экшеном по киновселенной Marvel

Технологии
Square Enix сообщила о работе над экшеном по киновселенной Marvel
Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Токио, 14 июня. Японская компания Square Enix представила на Electronic Entertainment Expo (Е3) Marvel’s Guardians of Galaxy — экшен от третьего лица по «Стражам Галактики» вселенной Marvel.

Square Enix ранее участвовала в создании стелс-экшена и шутера Deus Ex и игры в жанре action-adventure Shadow of the Tomb Raider. Marvel’s Guardians of Galaxy будет сделана с упором на сюжет, главным героем станет Звездный Лорд.

От лица Питера Квилла игрок будет участвовать в сражениях, отдавать команды напарникам и выбирать реплики в диалогах. Уже доступен трейлер игры. Релиз намечен на 26 октября 2021 года. Сообщается, что Marvel’s Guardians of Galaxy выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

В официальном Twitter-аккаунте Battlefield 2042 появился геймплейный тизер игры. Любители серии увидели эпизод воздушной баталии длительностью несколько секунд. Также была анонсирована тактическая стратегия по фильму «Звездные врата» Stargate: Timekeepers, пишет «Ридус». Игру в реальном времени разрабатывает студия CreativeForge Games, которая известна такими проектами, как Phantom Doctrine и Hard West в стиле XCOM.

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Все новости / Технологии / Square Enix сообщила о работе над экшеном по киновселенной Marvel
marvel стражи галактики Square Enix
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