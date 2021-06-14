Сотрудники ДПС Артема спасли змею на дороге

Владивосток, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов заметили на дороге амурского полоза и перенесли его в безопасное место.

По предварительным данным, пресмыкающееся находилось на улице Кирова рядом с кинотеатром. Позднее местные жители похвалили инспекторов за проявленное неравнодушие по отношению к змее, но заметили, что укус полоза не представляет опасности для людей. Приморцы с наступлением лета все чаще сталкиваются со змеями, так как те выползают на теплый асфальт, желая погреться.

Севастопольские спасатели ранее вынесли из горящего многоквартирного дома домашнюю черепаху. Рептилию достали из помещения, где не было людей, а после этого поместили в таз с прохладной водой.