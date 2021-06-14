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Повышенная температура и потеря веса могут указывать на ревматоидный артрит

Общество
Повышенная температура и потеря веса могут указывать на ревматоидный артрит
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Москва, 14 июня. Перечислены основные симптомы, указывающие на развитие у человека ревматоидного артрита.

Из-за воспалительного процесса у человека снижается аппетит. В связи с этим он может резко начать терять вес. Кроме того, при артрите вставать по утрам крайне сложно, так как больной постоянно испытывает ощущение физической истощенности.

«На развитие этого заболевания указывают скованность и отеки в суставах, трудности с их сгибанием. Также артрит может проявляться в виде повышенной температуры», — пишут медики в статье, опубликованной в Express.

Как правило, при артрите кожа вокруг воспаленных суставов становится красной. Костяшки пальцев на одной конечности могут увеличиться в размерах. В случае, если человек внезапно начал испытывать тепло в костях, нужно обратиться к врачу.

Не так давно группа американских медиков пришла к выводу, что употребление некоторых продуктов может привести к обострению симптомов артрита. Пациентам, которые страдают от недуга, необходимо следить за рационом, так как некоторые вещества способны провоцировать рецидивы.

Довольно часто у людей бывает непереносимость молочных продуктов. Тем, кто страдает аутоиммунными заболеваниями, включая аутоиммунный артрит, заболевания кишечника, проблемы с кожей, проблемы с когнитивными функциями, рекомендуется сдать кровь на скрытую непереносимость продуктов питания, пишет «Ридус».

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сустав симптомы ревматоидный артрит
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