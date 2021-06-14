Жительница Нижнего Тагила протаранила автобус на иномарке

Нижний Тагил, 14 июня. Владелица Hyundai ix35 врезалась в пассажирский автобус ПАЗ на дороге с односторонним движением. В результате ДТП пострадала ее маленькая дочь.

ГИБДД по Свердловской области сообщает, что женщина ехала со стороны улицы Заводской и у дома № 6 на улице Кушвинской оказалась на дороге, по которой двигался автобус. В итоге транспортные средства столкнулись.

Установлено, что водитель Hyundai ix35 имеет пятилетний стаж управления автомобилем. Правоохранителям она объяснила, что не знала об одностороннем движении на улице Кушвинской, а соответствующие дорожные знаки не увидела.

В ДТП пострадали водитель и ее двухлетняя дочь, которая находилась на заднем сиденье. Медики оказали им помощь и отпустили домой.

Накануне в Орехово-Зуевском городском округе произошло ДТП с участием легковых автомобилей. В результате аварии травмы получили пять человек, сообщало РИАМО.