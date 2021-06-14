Мертвого мужчину с кровью из уха нашли в Саратовской области

Балаково, 14 июня. На Вокзальной улице обнаружили труп 28-летнего мужчины, у которого выявили кровотечение из ушной раковины. Правоохранительные органы изучают ситуацию, вскоре состоится судебно-медицинское исследование.

«Кровь из ушей может идти в силу самых разных причин, в том числе, и после удара по голове. Скорее всего, здесь действительно произошла какая-то криминальная ситуация. Однако точный вывод могут сделать только эксперты, которые проведут детальный осмотр тела», — рассказал корреспонденту ФАН врач Антон Т.