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Мертвого мужчину с кровью из уха нашли в Саратовской области

Происшествия
Мертвого мужчину с кровью из уха нашли в Саратовской области
pixabay.com  / 

Балаково, 14 июня. На Вокзальной улице обнаружили труп 28-летнего мужчины, у которого выявили кровотечение из ушной раковины. Правоохранительные органы изучают ситуацию, вскоре состоится судебно-медицинское исследование.  

«Кровь из ушей может идти в силу самых разных причин, в том числе, и после удара по голове. Скорее всего, здесь действительно произошла какая-то криминальная ситуация. Однако точный вывод могут сделать только эксперты, которые проведут детальный осмотр тела», — рассказал корреспонденту ФАН врач Антон Т. 

Ранее житель Саратова погиб при падении в выкопанную коммунальщиками яму. Ситуацию изучают правоохранительные органы. 

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убийство труп балаково
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