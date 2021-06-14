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«JourФак Манукяна». Киркоров против Крапивиной и Бузова во МХАТе

Видео
«JourФак Манукяна». Киркоров против Крапивиной и Бузова во МХАТе

На минувшей неделе самыми громкими скандалами стали конфликт Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной и выступление на сцене МХАТа Ольги Бузовой. Этим темам посвящен новый выпуск проекта ФАН «JourФак Манукяна». Известный блогер Вадим Манукян оценил эти события и сделал собственные выводы.

Нателла Крапивина сошлась в схватке с Филиппом Киркоровым из-за их с Dava поведения на премии МУЗ ТВ. Там она в форме шутки решили разыграть фишкунетрадиционных отношений. Однако, эта шуточная форма, похоже, не всем зашла и уже ведется проверка премии на предмет возможной пропаганды нетрадиционных отношений несовершеннолетним с экрана телевизора. Нюанс в том, что премия выходила не в ночное время и не имела маркировку 18+.

Крапивина была буквально возмущена тем, что Киркоров и Dava решили эксплуатировать в форме игры тему нетрадиционных отношений. Dava досталось больше все. Бывший парень Бузовой получил в свой адрес сполна. Однако Нателла Крапивина явно перегнула палку своим заявлением, что раньше из таких делали шашлыки. В итоге за эти слова Крапивиной пришлось извиняться и возможно именно эта история подвела финальную черту под годы ее работы со Светланой Лободой.

Нюанс в том, что действительно премия Муз-ТВ оказалась очень скандальной. Даня Милохин в платье и брюках, держащиеся за руку Киркоров с Dava. Это безусловно провокации, которые были рассчитаны на хайп. Ну, а если говорить о Davа, то мне поведение моего однофамильца крайне неприятно. Считаю его действия абсолютно неприемлемыми.

Что же касается его бывшей девушки, то Ольга Бузова решила попробовать свои силы в театре. Ее выступление во МХАТе уже наделало много шума и вызвало резко негативную реакцию в профессиональном актерском сообществе. Хотя, сценарий спектакля прописан так, что над Бузовой в роли Беллы Шанталь подшучивают партнеры по спектаклю. Так что Ольга предстала комедийным персонажем. Она и в прошлом охотно соглашалась на подобные роли. Вспомним ее выступление на «Голубом огоньке» с Евгением Петросяном. Тогда их в образе современных Адама и Евы посадили на бутафорское дерево. Однако у всех есть свой выбор. Если Бузовой хочется получать деньги за фактически рекламные интеграции с театром, где над ней подшучивают, то это ее право. Но и хейт в ее сторону льется. Хотя, практически каждый популярный персонаж из светской хроники в итоге получает хейт в свой адрес. Это обратная сторона медали.

А МХАТу имени Горького видимо нужно было о себе напомнить зрителям и это у них получилось. Ну посудите сами, о театре вспомнили, на премьере аншлаг в пределах возможного в ковидные времена. Сейчас популярность зарабатывают или возвращают при помощи скандалов, эпатажа и фриковатых зарисовок. Шоу-бизнес в этом был новатором, потом подключилось ТВ, затем кино, театральные антрепризы, а теперь добрались и до классического театра. Деньги зарабатывать хотят все. А нам остается только разводить руками и позволять им это делать. Если мы рублем не проголосуем против этих экспериментов, то это за нас сделают другие, те, кому все это нравится.

 

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