Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 09:42
09:40
Происшествия
Жилая многоэтажка горит в Приморском районе Петербурга
09:40
Общество
Жителей Москвы предупредили о жаре до +28 градусов и грозе
09:39
Общество
Бастрыкину представят доклад после проверки смерти актрисы Цывиной
09:36
Происшествия
Машина с двумя людьми утонула в озере на Урале
09:36
Армия
В Красноярском крае завершились совместные учения спецназа ВС России и Узбекистана
09:35
Политика
Экс-шеф протокола Кремля заявил о зеркальности саммитов с США 1985 и 2021 годов
09:35
Технологии
Obsidian Entertainment подтвердила разработку игры The Outer Worlds 2
09:34
Происшествия
Мертвого мужчину с кровью из уха нашли в Саратовской области
09:34
Происшествия
Двое детей исчезли на Кубани при загадочных обстоятельствах
09:33
Общество
Режиссер Александр Сокуров отмечает 70-летие
Все новости

Высказывания лидеров G7 в адрес Пекина возмутили китайское посольство в Лондоне

Политика
Высказывания лидеров G7 в адрес Пекина возмутили китайское посольство в Лондоне
pixabay.com

Лондон, 14 июня. Китайское посольство выразило протест участникам «Большой семерки» из-за высказываний в адрес Пекина. По словам диппредставительства КНР в Лондоне, у стран G7 «недобрые намерения».

Встреча членов «Большой семерки» состоялась в Корнуолле. Переговоры проходили с 11 по 13 июня. В ходе заседания участники G7 призвали китайскую сторону уважать права и свободу уйгуров в Синьцзяне. Обратившись к КНР, лидеры стран заявили о необходимости поддержания стабильной и безопасной ситуации в Тайваньском проливе.

Ранее британское правительство потребовало от Пекина предоставить действительную информацию о событиях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Власти Великобритании сообщили, что им стало известно о нарушениях прав уйгурского меньшинства в регионе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Высказывания лидеров G7 в адрес Пекина возмутили китайское посольство в Лондоне
G7 китай посольство саммит
Комментировать
Эксклюзив
Массовая гибель пчел взволновала жителей Кубани
Массовая гибель пчел взволновала жителей Кубани
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 120534 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 83105 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 66882 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 64433 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 38349 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Рейтинг@Mail.ru