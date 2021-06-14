Высказывания лидеров G7 в адрес Пекина возмутили китайское посольство в Лондоне

Лондон, 14 июня. Китайское посольство выразило протест участникам «Большой семерки» из-за высказываний в адрес Пекина. По словам диппредставительства КНР в Лондоне, у стран G7 «недобрые намерения».

Встреча членов «Большой семерки» состоялась в Корнуолле. Переговоры проходили с 11 по 13 июня. В ходе заседания участники G7 призвали китайскую сторону уважать права и свободу уйгуров в Синьцзяне. Обратившись к КНР, лидеры стран заявили о необходимости поддержания стабильной и безопасной ситуации в Тайваньском проливе.

Ранее британское правительство потребовало от Пекина предоставить действительную информацию о событиях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Власти Великобритании сообщили, что им стало известно о нарушениях прав уйгурского меньшинства в регионе.