Петербург усиливает ограничения из-за COVID-19. События дня

Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет Global Look Press / Lev Radin / ZUMAPRESS.com Израильский кнессет утвердил новый состав правительства. Роль премьер-министра занял лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет. Глава кабмина уже принес присягу на специальном заседании парламента страны. Это стало концом правления политического долгожителя — экс-премьера Биньямина Нетаньяху. Лидер правой партии «Ликуд» был у руля Израиля на протяжении 12 лет.

Кремль подтвердил исключение из своего пула телеканала «Дождь» Prt Scr youtube.com / Телеканал Дождь Сообщения об исключения телеканала «Дождь» из президентского пула соответствуют действительности. На это указал глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков. Согласно появившейся ранее информации, Кремль прекратил взаимодействие с телеканалом «Дождь» за поддержку незаконных протестных акций.

В Петербурге с 17 июня усиливаются антиковидные меры Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин Власти Петербурга объявили о введении дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса. С 17 июня в северной столице временно приостановят проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общепита, работу детских комнат в ресторанах и кафе. Фуд-корты и фуд-плейсы останутся открытыми лишь на вокзалах, в аэропортах и на автозаправочных станциях. В фан-зонах Евро-2020 будут продавать только напитки. Рестораны не смогут обслуживать посетителей в ночное время. Также будет уменьшена наполняемость залов кинотеатров до 50%. Количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе ограничат тремя тысячами человек. На фоне нового всплеска заболеваемостью коронавирусом отменяется праздник для лучших выпускников «Бал медалистов». Компаниям предписано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.