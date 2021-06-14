Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 09:42
09:40
Происшествия
Жилая многоэтажка горит в Приморском районе Петербурга
09:40
Общество
Жителей Москвы предупредили о жаре до +28 градусов и грозе
09:39
Общество
Бастрыкину представят доклад после проверки смерти актрисы Цывиной
09:36
Происшествия
Машина с двумя людьми утонула в озере на Урале
09:36
Армия
В Красноярском крае завершились совместные учения спецназа ВС России и Узбекистана
09:35
Политика
Экс-шеф протокола Кремля заявил о зеркальности саммитов с США 1985 и 2021 годов
09:35
Технологии
Obsidian Entertainment подтвердила разработку игры The Outer Worlds 2
09:34
Происшествия
Мертвого мужчину с кровью из уха нашли в Саратовской области
09:34
Происшествия
Двое детей исчезли на Кубани при загадочных обстоятельствах
09:33
Общество
Режиссер Александр Сокуров отмечает 70-летие
Все новости

Петербург усиливает ограничения из-за COVID-19. События дня

ФАН-ТВ
Петербург усиливает ограничения из-за COVID-19. События дня
Невские Новости  / 

 

 

Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет

Петербург усиливает ограничения из-за COVID-19. События дня
Global Look Press  / Lev Radin / ZUMAPRESS.com
Израильский кнессет утвердил новый состав правительства. Роль премьер-министра занял лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет. Глава кабмина уже принес присягу на специальном заседании парламента страны. Это стало концом правления политического долгожителя — экс-премьера Биньямина Нетаньяху. Лидер правой партии «Ликуд» был у руля Израиля на протяжении 12 лет.
 

Кремль подтвердил исключение из своего пула телеканала «Дождь»

Петербург усиливает ограничения из-за COVID-19. События дня
Prt Scr youtube.com  / Телеканал Дождь

Сообщения об исключения телеканала «Дождь» из президентского пула соответствуют действительности. На это указал глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков. Согласно появившейся ранее информации, Кремль прекратил взаимодействие с телеканалом «Дождь» за поддержку незаконных протестных акций.
 

В Петербурге с 17 июня усиливаются антиковидные меры

Петербург усиливает ограничения из-за COVID-19. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Ведяшкин

Власти Петербурга объявили о введении дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса. С 17 июня в северной столице временно приостановят проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общепита, работу детских комнат в ресторанах и кафе. Фуд-корты и фуд-плейсы останутся открытыми лишь на вокзалах, в аэропортах и на автозаправочных станциях. В фан-зонах Евро-2020 будут продавать только напитки. Рестораны не смогут обслуживать посетителей в ночное время. Также будет уменьшена наполняемость залов кинотеатров до 50%. Количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе ограничат тремя тысячами человек. На фоне нового всплеска заболеваемостью коронавирусом отменяется праздник для лучших выпускников «Бал медалистов». Компаниям предписано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.
 

Зеленский прокомментировал проигрыш Украины на Евро-2020

Петербург усиливает ограничения из-за COVID-19. События дня
instagram.com Prt Scr /@zelenskiy_official  / 

Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать поражение национальной сборной в первом матче на Евро-2020. Футболисты Незалежной проиграли Нидерландам со счетом 2:3. На своей странице в Twitter глава государства выразил надежду на то, что в оставшихся двух матчах группового этапа его землякам улыбнется удача. При этом Зеленский продублировал националистические лозунги, ставшие причиной скандала на Чемпионате. И если УЕФА попросила прикрыть бандеровский клич на форме украинской сборной, то изображение российского Крыма на ней осталось. Накануне турнира Зеленский опубликовал фотографию в провокационной «жовто-блакитной» майке.

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / Петербург усиливает ограничения из-за COVID-19. События дня
петербург ограничения коронавирус
Комментировать
Эксклюзив
Массовая гибель пчел взволновала жителей Кубани
Массовая гибель пчел взволновала жителей Кубани
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 120534 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 83105 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 66882 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 64433 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 38349 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Рейтинг@Mail.ru