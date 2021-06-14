Петербург усиливает ограничения из-за COVID-19. События дня

Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет
Global Look Press / Lev Radin / ZUMAPRESS.com
Израильский кнессет утвердил новый состав правительства. Роль премьер-министра занял лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет. Глава кабмина уже принес присягу на специальном заседании парламента страны. Это стало концом правления политического долгожителя — экс-премьера Биньямина Нетаньяху. Лидер правой партии «Ликуд» был у руля Израиля на протяжении 12 лет.
Кремль подтвердил исключение из своего пула телеканала «Дождь»
Prt Scr youtube.com / Телеканал Дождь
Сообщения об исключения телеканала «Дождь» из президентского пула соответствуют действительности. На это указал глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков. Согласно появившейся ранее информации, Кремль прекратил взаимодействие с телеканалом «Дождь» за поддержку незаконных протестных акций.
В Петербурге с 17 июня усиливаются антиковидные меры
Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин
Власти Петербурга объявили о введении дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса. С 17 июня в северной столице временно приостановят проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общепита, работу детских комнат в ресторанах и кафе. Фуд-корты и фуд-плейсы останутся открытыми лишь на вокзалах, в аэропортах и на автозаправочных станциях. В фан-зонах Евро-2020 будут продавать только напитки. Рестораны не смогут обслуживать посетителей в ночное время. Также будет уменьшена наполняемость залов кинотеатров до 50%. Количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе ограничат тремя тысячами человек. На фоне нового всплеска заболеваемостью коронавирусом отменяется праздник для лучших выпускников «Бал медалистов». Компаниям предписано минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.
Зеленский прокомментировал проигрыш Украины на Евро-2020
instagram.com Prt Scr /@zelenskiy_official /
Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать поражение национальной сборной в первом матче на Евро-2020. Футболисты Незалежной проиграли Нидерландам со счетом 2:3. На своей странице в Twitter глава государства выразил надежду на то, что в оставшихся двух матчах группового этапа его землякам улыбнется удача. При этом Зеленский продублировал националистические лозунги, ставшие причиной скандала на Чемпионате. И если УЕФА попросила прикрыть бандеровский клич на форме украинской сборной, то изображение российского Крыма на ней осталось. Накануне турнира Зеленский опубликовал фотографию в провокационной «жовто-блакитной» майке.