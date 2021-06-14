Раскрыт безопасный способ найти бесплатный аналог любого софта

Москва, 14 июня. Пользователям стоит проявить осторожность при поиске программ с бесплатным доступом. Многие из них часто заполнены навязчивой рекламой.

Большое разнообразие ненужной информации в программном окне мешает работе и может угрожать безопасности личных данных. Иногда разработчики используют данные о пользователе для монетизации, пояснил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью агентству «Прайм».

«Стоит не только игнорировать такие приложения, но и поскорее избавиться от них, если они установлены на мобильном телефоне», — пояснил он.

Самым безопасным способом будет использование open-source программ. Обычно они разрабатываются для операционной системы linux, но могут работать на windows и mac. Такие программы бесплатны для частных пользователей, заключил эксперт.

Навязчивая реклама считается одним из видов агрессивного маркетинга. Обычно такой способ привлечения клиентов характерен для малого и среднего бизнеса, пояснил ранее основатель международной компании Involta Алекс Концов.