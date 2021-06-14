Лариса Долина призналась в вечной любви к творчеству Artik&Asti

Москва, 14 июня. Российская джазовая певица Лариса Долина вместе со своей внучкой посетила концерт молодых рэп-исполнителей Artik&Asti, после которого призналась музыкальному коллективу в любви.

Артиста испытала восторг от прибывания на сцене. Струны души Долиной были задеты талантом, харизмой и «умными текстами» треков музыкального коллектива.

«Это было очень круто! Вот, если бы, хотя бы, половина из молодой поросли музыкантов и певцов несли в своем творчестве столько Любви, были бы такими талантливыми и харизматичными, я была бы спокойна», — написала «Королева джаза» у себя в Instagram.

Кроме этого, эстрадная певица подошла после концерта к исполнителям и обняла солистку Анну Дзюбу. Она назвала группу достойной заменой и призналась в своей вечной любви к их творчеству.

Лариса Долина достаточно редко проявляет теплые чувства к юным артистам. Недавно певица ввязалась в громкий скандал с тиктокершей Валей Карнавал из-за пения юной особы на сцене без вокальной подготовки. При этом «Королева джаза» продолжила свои нападки на своей странице в соцсетях, сравнив Панайотова с английской королевой, а Карнавал — с урюпинским «бомжом».