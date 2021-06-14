Итоги саммита Россия — США могут стать страшным сном для Киева

В преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена украинские эксперты дают все более апокалиптические прогнозы по поводу того, чем эта встреча может обернуться для Украины. По их мнению, самое страшное случится, если в результате пакта двух держав Киев заставят выполнять Минские соглашения. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Тема саммита Россия — США остается одной из самых горячих и интригующих в политическом поле Украины. Местные аналитики пытаются предугадать главное — отстоит Байден в Женеве украинские интересы или сдаст их под давлением аргументов, которые способен предъявить российский лидер. При этом здесь уже давно стала нормой точка зрения, что защищать интересы Украины должен Запад, а не сам режим Зеленского. Это явное следствие того, что колониальное мышление прочно вошло в сознание украинцев.

Как рассказал на брифинге в украинской столице политолог Валерий Песецкий, любые обещания, которые может дать Джо Байден в Женеве Владимиру Путину, на самом деле мало чего стоят.

«Одним из главных вопросов встречи, касающихся Украины, станет гарантия ее нейтрального статуса. В сознании противников вступления Украины в НАТО почему-то укоренился стереотип, что «в Альянс не берут страны с территориальными проблемами, — заявил аналитик. — Но в НАТО у некоторой части стран — членов такие споры есть как между собой, так и со сторонними государствами. По сути, вся политическая карта Европы, которая формировалась сотнями военных конфликтов в последние века — это сплошной территориальный спор. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть историю формирования нынешней Европы и границ ее государств — членов».

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению Песецкого, наличие у Украины территорий, которые не контролирует ее правительство, — вовсе не причина для отказа вступления в НАТО.

«К тому же НАТО давно уже тут, на Украине, просто пока налегке — без стационарных военных баз. По этой причине любые возможные договоренности Джо Байдена с Владимиром Путиным могут стать пустым звуком, как и обещание лидера США отказать Украине в членстве в Альянсе, даже если оно будет тайно дано России. В конце концов, Михаилу Горбачеву при выводе советских войск из Восточной Европы западные лидеры тоже пообещали , мол, страны бывшего Варшавского договора в НАТО никогда не войдут. Те обещания уже давно превратились в пыль, что подтверждает нынешняя реальность», — заявил Песецкий.

По мнению аналитика, переговоры в Женеве, чем бы они ни завершились, — всего лишь ширма и отсрочка в реализации сценария использования Украины в качестве театра военных действий для коллективного Запада.

«Такая роль в середине XX века отводилась Корее, Вьетнаму и другим странам, где пересекались интересы США и СССР. Насколько длинной будет пауза в реализации этого сценария, пока не скажет никто. Поэтому для украинских пацифистов правление Владимира Путина и продление его правления во времени — лучшая гарантия от превращения Украины в театр боевых действий, где будут воевать до последнего украинца», — заявил эксперт.

Также политолог озвучил сценарий, при котором Украина могла бы выйти из «пространства повышенного риска».

«На мой взгляд, Киев должен инициировать подписание нового Хельсинского пакта, вынеся тему Крыма за скобки, как тему Прибалтики вынесли в 1975 году из поля дискуссии, подписав соглашение Совещания по безопасности в Хельсинки. Впрочем, судя по той политике, которую ведет режим Зеленского, до реализации этого плана Киеву еще очень далеко», — сообщил он.

В свою очередь глава фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко заявил на брифинге, что у России сегодня есть масса вариантов, как заинтересовать США, чтобы те все же заставили Украину выполнять Минские соглашения.

«В июле президент Зеленский должен встретиться в Вашингтоне с президентом США Байденом. Но потенциальные темы этой встречи будут определяться не на Банковой, а 16 июня в Женеве, где лидер Соединенных Штатов проведет диалог с Владимиром Путиным, а также на саммите НАТО, — считает политолог. — Вашингтон послал сигнал: Байден готов встретиться с Зеленским, но четко дал понять — главные темы будут определяться на других саммитах и встречах. И только потом с учетом мировой конъюнктуры эти вопросы будут решаться непосредственно с Украиной».

Федеральное агентство новостей /

Больше всего на Украине тревожатся из-за того, чем завершится разговор Путина и Байдена, отметил Бондаренко.

«На мой взгляд, они вряд ли договорятся о чем-то, касающемся Украины, что могло бы выйти за рамки Минских соглашений. Главный вопрос — дадут США Украине команду выполнять минские договоренности или скажут имитировать и дальше процесс выполнения, — считает эксперт. — Москва заинтересована в установлении мира в Донбассе и способна в обмен пообещать США определенные ответные шаги. Россия может пообещать Вашингтону совместные действия в Тихом океане <...> Россия может изменить курс на дедолларизацию, который она предлагает сегодня Китаю, Ирану и еще ряду государств».

Если Россия найдет достаточно веские аргументы для США и заявит, что для деэскалации ситуации в Донбассе Украина должна пошагово выполнить минские договоренности, то Соединенные Штаты могут начать давить на Киев, вынуждая к выполнению этих соглашений.

«С самого момента подписания Минских соглашений именно Вашингтон велел Украине делать вид, что она их выполняет, то есть имитировать процесс. США как главный куратор Украины настаивали, что она не должна выполнять те условия, на которые согласился Порошенко в Минске в 2015 году, — напомнил Бондаренко. — Но политика — жестокая вещь, она сильно зависит от сиюминутной конъюнктуры. Сейчас США легко могут указать Зеленскому: мол, есть документ — Минские соглашения, Украина на него согласилась, он лежит в основе резолюции Совбеза ООН и в основе договоренностей, которые подписал сам Зеленский в декабре 2019 года в Париже. Поэтому их придется выполнять пошагово. И установят для нас сроки их выполнения. Если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять минские договоренности, это станет самым страшным сном украинских властей».

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, у Украины всегда остается возможность для маневра, пусть и ценой смены внешнеполитических приоритетов, уверен глава фонда «Украинская политика».

«Если Украину начнут принуждать к выполнению Минских соглашений в его нынешнем виде, то Киев может установить более тесные контакты с Британией и игнорировать позицию США. Кроме того, Киев может активизировать свое участие в региональных блоках, например, с Турцией, — спрогнозировал эксперт. — Увы, в любой ситуации и при любых раскладах нас ждет судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков. Чтобы нами не манипулировали, нужно самим становиться сильными и взрослыми».

Станет ли Байден настаивать на выполнении Украиной минских договоренностей, будет напрямую зависеть от общей атмосферы переговоров, говорит эксперт.

«Если президенты договорятся снизить температуру противостояния в нескольких горячих точках по всему миру, то среди них может оказаться и Донбасс. Джо Байден и Владимир Путин могут договориться о подписании соглашения об ограничении использования ракет малой и средней дальности (РСМД), подписании всеобъемлющего международного соглашения об использовании Арктики. А также о начале деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, в первую очередь в Сирии», — заключил Бондаренко.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. В рамках своей первой очной встречи лидеры РФ и США планируют обсудить двусторонние отношения, борьбу с COVID-19, ситуацию в Белоруссии, Сирии и на Украине. Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, для максимальной продуктивности разговора Вашингтону необходимо пересмотреть свою политику в отношении Москвы и отказаться позиции претензий к гегемонии в мировых делах.