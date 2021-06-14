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Канделаки высказалась о первом поражении сборной Украины на Евро-2020

Спорт
Канделаки высказалась о первом поражении сборной Украины на Евро-2020
Агенство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 14 июня. Сборная Нидерландов была хозяином положения в матче группового этапа Евро-2020 с командой Украины, заявила телеведущая Тина Канделаки.

Футболисты из Нидерландов, по словам телеведущей, уверенно владели мячом и разгоняли игру. Для соперников с Украины их скорость принятия решений казалось недоступной.

«Да, потом случился красивый камбэк, но тут сказалась холодная весна/лето Александра Зинченко. 3:2 — красивый счет, но красивый, когда тройка повернута в нужную сторону. А так — тот же ноль в графе «очки»», — подчеркнула Канделаки в своем Telegram-канале.

Исход матча сборной своей страны ранее прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер надеется, что в предстоящих поединках на Евро-2020 команда сможет набрать очки.

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футбол канделаки сборная украины евро-2020
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