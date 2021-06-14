Британские исследователи составили список первых симптомов деменции

Лондон, 14 июня. Первые признаки слабоумия могут появляться уже в 40 лет. Об этом заявили специалисты британской благотворительной организации по исследованию болезни Альцгеймера.

Они выделили пять симптомов деменции. В первую очередь человек начинает испытывать ухудшение зрения, проблемы с оценкой расстояния и скоростью объектов. На развивающееся слабоумие также могут указывать потеря речи и трудности с поиском подходящих слов, передает Daily Express.

Третьей группой признаков деменции являются подавленность, неуверенность в себе и раздражительность. Человек также может утратить ощущение места, времени и в итоге потерять память.

Американские врачи из Национального института здоровья ранее назвали признаки приближающейся смерти у пожилых людей. К ним относятся «воздушный голод», сонливость, потеря аппетита и апатия.