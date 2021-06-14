Бывший тренер бельгийской сборной назвал ошибки России в первом матче ЧЕ

Брюссель, 14 июня. Сборная России должна проявить больше креатива в атакующей линии и не бояться играть вперед. Об этом рассказал экс-наставник Бельгии Марк Вильмотс.

Специалист выделил Александра Головина и Артема Дзюбу, назвав их абсолютными лидерами российской команды. Однако он отметил, что крупногабаритный нападающий не должен так часто опускаться в зону полузащиты. По словам Вильмотса, Дзюба почти весь матч действовал под нападающим, которого, по сути, не было.

«Русские играли слишком низко, вам надо действовать выше, чтобы забивать мячи», — заявил специалист.

Ранее свое мнение по поводу игры сборной России выразил народный артист РСФСР Михаил Боярский. Такое выступление команды он назвал «нокаутом».