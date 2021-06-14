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Опасная слизь впервые попала из Мраморного моря в Эгейское

Наука
Опасная слизь впервые попала из Мраморного моря в Эгейское
pixabay.com  /  dimitrisvetsikas1969

Севастополь, 14 июня. Сейчас размер пятна слизи достигает 150 километров. Оно двинулось в сторону острова Тасоса, пришли к выводу российские ученые.

Вынос опасной слизи из Мраморного моря фиксируется впервые за все время наблюдений. Она представляет большую опасность для экосистемы, уточнили в Морском гидрофизическом институте (МГИ) РАН в беседе с ТАСС.

Слизь представляет собой субстанцию, образовавшуюся на фоне жизнедеятельности фитопланктона. В ней находится большое количество микроорганизмов, включая вирусы и бактерии. До этого слизь наблюдалась исключительно в Мраморном море, однако сейчас ее впервые начало выносить через Дарданеллы в Эгейское море.

Держаться на поверхности воды слизи помогают пузырьки воздуха. Она приводит к гибели всего другого фитопланктона, из-за чего нарушается вся цепочка экосистемы. Субстанция окутывает перья водоплавающих птиц и забивается в рыбьи жабры. При попадании на дно она начинает убивать организмы бентоса, пояснил заведующий отделом дистанционных методов исследований МГИ Сергей Станичный.

Власти Турции уже начали борьбу по спасению побережья Мраморного моря от активного распространения слизи. К работе привлечены десятки кораблей, которые очищают толщу воды, и не дают субстанции расплываться по морю.

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