Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 08:12
08:06
Общество
Домашний цветок продали на аукционе в Новой Зеландии за $19,3 тысячи
08:03
Наука
Опасная слизь впервые попала из Мраморного моря в Эгейское
08:02
Спорт
Канделаки высказалась о первом поражении сборной Украины на Евро-2020
08:02
Технологии
Британские исследователи составили список первых симптомов деменции
08:00
Экономика
Возможно ли в России удвоение ВВП за 5–7 лет: мнение экономиста
07:57
Спорт
Бывший тренер бельгийской сборной назвал ошибки России в первом матче ЧЕ
07:56
Весь мир
Зеленский снова съездил в Донбасс, а Украину посетили «посыльные» Макрона
07:55
Происшествия
Гоночный трак наехал на толпу зрителей соревнований в Техасе
07:49
Экономика
Экологически чистая валюта поможет Tesla продаваться за биткоины
07:48
Спорт
Боярский: сборная Бельгии нокаутировала команду России на Евро-2020
Все новости

Гоночный трак наехал на толпу зрителей соревнований в Техасе

Происшествия
Гоночный трак наехал на толпу зрителей соревнований в Техасе
pixabay.com  /  pixabay.com

Остин, 14 июня. Минимум восемь человек госпитализированы после наезда гоночного автомобиля на толпу зрителей в Техасе. Об этом сообщили на телеканале ABC.

Происшествие случилось примерно в 6:35 вечера по местному времени. Автомобиль участвовал в гоночном заезде, однако «по неизвестным причинам» снес ограду и наехал на толпу зрителей.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере 29 человек, восьмерым из которых понадобилась госпитализация. Состояние троих из них расценивается как критическое, заявили в офисе шерифа округа Эль-Пасо.

В Техасе также недавно произошла стрельба. В результате ЧП минимум 12 человек получили ранения разной степени тяжести.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Гоночный трак наехал на толпу зрителей соревнований в Техасе
авария техас гонки
Комментировать
Эксклюзив
Возможно ли в России удвоение ВВП за 5–7 лет: мнение экономиста
Возможно ли в России удвоение ВВП за 5–7 лет: мнение экономиста
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 118658 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 82720 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 64021 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 63218 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Политика 34539 11 июня 2021
Сатановский рассказал, как одним решением Москва обезоружила разведчиков США
Рейтинг@Mail.ru