Гоночный трак наехал на толпу зрителей соревнований в Техасе

Остин, 14 июня. Минимум восемь человек госпитализированы после наезда гоночного автомобиля на толпу зрителей в Техасе. Об этом сообщили на телеканале ABC.

Происшествие случилось примерно в 6:35 вечера по местному времени. Автомобиль участвовал в гоночном заезде, однако «по неизвестным причинам» снес ограду и наехал на толпу зрителей.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере 29 человек, восьмерым из которых понадобилась госпитализация. Состояние троих из них расценивается как критическое, заявили в офисе шерифа округа Эль-Пасо.

В Техасе также недавно произошла стрельба. В результате ЧП минимум 12 человек получили ранения разной степени тяжести.